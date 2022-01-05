مصر.. المعلمة التي ظهرت في وصلة رقص مع زملائها توضح تفاصيل الواقعة.. وتكشف ردة فعل زوجها بعد انتشار الفيديو





كشفت “معلمة المنصورة” في مصر، عن تفاصيل واقعة وصلة الرقص على مركب نيلية، بعد قرار وزارة التربية والتعليم بإحالة 5 معلمين للنيابة الإدارية، للتحقيق معهم لقيامهم بالمشاركة فيها.

“اللي صورني خرب بيتي”

وبحسب صحيفة “الوطن” المصرية، قالت المعلمة آية يوسف : “منه لله اللي صورني، خرب بيتي وجاب لي اكتئاب، وجاب لعيالي اكتئاب..كل ما حد من عيالي يشوف الفيديو يقولولي فيه إيه يا ماما، تسبب الفيديو في مشاكل لي وفي بيتي وأهلي وأسرتي، ليه حد أقدم على هذا الأمر”.

ردة فعل زوجها

وأوضحت رد فعل زوجها بعد انتشار مقطع الفيديو قائلة: “أكيد فيه مشكلة بيتي وبينه حصلت..بس الدنيا بتروق شوية شوية، وهو أكيد هيدعمني..أنا غلطانة أني وثقت في الناس اللي معايا..مكنتش أعرف أني بتصور، ولو كنت أعرف أن فيه حد بيصور أكيد كنت رفضت..الموضوع كان مع زملاء في حفلة نيلية، وكان ترفيه وبنفك عن الكبت..أنا بأخذ 24 حصة في الأسبوع ومكبوتة جدا..يعني هو حرام الواحد يفك عن نفسه شوية؟”

“رحلة في وسط الناس ووسط أهلي”

وأضافت: “بقول لأولياء الأمور اسألوا ولادكم أنا كنت بشرح لهم إزاي، وكنت بتعامل معاهم إزاي..ده حتى وأنا في الحفلة كان لبسي عادي جدا..ملبستش حاجة تعمل ضجة يعني دي رحلة في وسط الناس ووسط أهلي، وأنا بتواجد مع زملائي في العمل أكتر من وجودي مع أهلي في البيت..يعني بخرج الساعة 6 من بيتي وبروح على المدرسة عشان نفطر وبعدين كل واحد يروح حصصه وبعدين نتكلم شوية”.

القضاء من سيحاكمه

وفي إطار حديثها عن مصور مقطع الفيديو، قالت المعلمة: “عيب اللي عمل كده فيا..أنا هسيبه للقضاء هو اللي يحاكمه عشان هو شوه سمعتي وسمعه عيالي.. هعمل فيه كتير.. بس أعرفه بس، وأنا مانعة تدخل أي حد معايا في الموضوع ده عشان الاكتئاب اللي عندي، وأنا أصريت أطلع معاكم بس عشان أدافع عن نفسي رغم رفض جوزي، وطلعت أقول محدش حولني للتحقيق، وأنا اللي ماضية على التنازل”.

صحيفة المرصد