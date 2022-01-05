الجامعة العربية تدعو أطراف السودان إلى أرضية تفاهم





دعت الجامعة العربية أطراف الخلاف في السودان إلى التوصّل إلى أرضية تفاهم تسمح بالحفاظ على المكتسبات الهامة التي تحقّقت خلال العامين الماضيين.

وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن احترامهم لقرار رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بالاستقالة من منصبه، مبينةً أنّها تتفهّم المبرّرات التي ضمنّها خطاب الاستقالة.

ورأى أبو الغيط بحسب بيانٍ صادر، امس أنّ التشاور المكثّف والحوار البنّاء بين مختلف الأطراف هو الوسيلة الوحيدة وحجر الزاوية لحلّ الأزمة الحالية، وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الاستقرار والتنمية والانتقال الديمقراطي المأمول.

صحيفة الجريدة