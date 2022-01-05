السلطات في السودان تضبط 1640 جهاز تلفون أيتل





بعربة صالون من طراز”فيرنا”.

أعلنت السلطات في شمال دارفور عن ضبط 1640 جهاز تلفون أيتل، و5 طرود ملابس”قوقو” وعبوات من المساحيق والكريمات الممنوعة تصل إلى ألفي عبوّة.

وأفادت وكالة السودان الرسمية، الأربعاء، أنّ إدارة مكافحة المخدّرات بشمال دارفور ضبطت متهم يقود عربة صالون من طراز”فيرنا”، ويحمل على متنها كميات كبيرة من الأجهزة والسلع الممنوعة المهرّبة.

وقال مدير دائرة الجنايات بشرطة الولاية سعد مصطفى أحمد خلال مخاطبته القوّة التي نفذّت الضبطية، إنّ الشرطة ستستمرّ في القيام بمهامها ووفيّةً لشعارها “عين ساهرة ويدّ أمينة” من أجلّ توفير الأمن والسلامة للمجتمع .

باج نيوز