الحكم بسجن الفنان المصري أحمد فلوكس عامين





أصدرت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأييدا لحكم الحبس عامين للفنان ‏المصري، أحمد فلوكس، في قضية اتهامه بسب وقذف وإزعاج لاعبة السلة السابقة، ياسمين عزت.‏

وفي وقت سابق، قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادي بحبس فلوكس لمدة عامين ودفع كفالة قدرها 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى غرامة تقدر بـ200 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف ياسمين عزت، بحسب بوابة “الأهرام” المصرية.

وكانت سيدة الأعمال ولاعبة منتخب مصر للسلة سابقا، ياسمين عزت، أقامت دعوى ضد أحمد فلوكس، تتهمه فيها بالسب والقذف والتعرض لحياتها ولأسرتها، والتهديد بالإيذاء، والتشهير بسمعة العائلات دون وجه حق.

وكان دفاع ياسمين عزت أكد في وقت سابق أن أحمد فلوكس الفنان اعتاد مطاردة موكلته، وهددها بايذاءها، لدرجة أنه صدم سيارتها خلال مطاردته لها، وهو ما دفع المجنى عليها إلى تحريك دعوى سب وقذف وتشهير وتهديد بالإيذاء ضده، بحسب بواية “أخبار اليوم” المصرية.

وأوضح محامي ياسمين عزت أنها رفعت دعوى قضائية ضده بعد واقعة الاعتداء بالضرب على فرد أمن بـ”الكومباوند” الذي تسكن فيه موكلته، وأن سبب اعتدائه على أفراد الأمن هو رفضها محاولاته المستميتة للوصول إلى منزلها، وفقا لبوابة “أخبار اليوم” المصرية.

وأشار المحامي إلى أن “أحمد فلوكس يحب ياسمين عزت ويطاردها ويفرض نفسه عليها، ويجري وراها بالعربية ويصدمها، ثم يظهر في لقاءات تلفزيونية يقول فيها إنه يتعرض لأعمال سحرية من امرأة”.

وعاد أحمد فلوكس إلى طليقته وأم ابنه، بعد طلاقه من الفنانة المصرية، هنا شيحة.

سبوتنك