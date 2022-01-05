الهيئة العامة للإرصاد الجوية : إستقرار فى درجات الحرارة





توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للإرصاد الجوية إستقرار درجات الحرارة بشقيها الصغرى والعظمى فى معظم أنحاء البلاد وإن كانت تميل للإرتفاع فى جنوب الأواسط والجنوب من البلاد، بينما توقعت أن يشهد ساحل البحر الأحمر أجواء غائمة جزئياً فى ال 24 ساعة القادمة.

وأشارت في النشرة اليومية لحالة الطقس الصادرة اليوم أن من أهم معالم الطقس تأثر البلاد بمنخفض السودان الحراريّ ومرتفع جويّ يغطي شمال أفريقيا ويمتد إلى المناطق الشمالية الغربية حتى أواسط البلاد .

ومن المتوقع أن يسود طقس صافي ومشمس فى كل ولايات السودان عدا بورتسودان .

وتوقعت الوحدة أن تشهد كل من الخرطوم وحلفا الجديدة ووادي حلفا وشندي ودنقلا وكريمة وابوحمد وكسلا وود مدني والقضارف والأبيض وكوستي وسنار والدويم وام بنين وابو نعامة والدمازين وزالنجي والضعين وبابنوسة والفاشر و شلاتين وعطبرة والجنينة و رشاد ونيالا والنهود وكادوقلي وحلايب، طقساً صافياً ومشمس وفي بورتسودان توقعات بأن يكون غائماً جزئياً.

سونا