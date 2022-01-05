السلطات تستعين بأجهزة حديثة لتوقيف متورطين في سرقة مقر يوناميد





كشف والي ولاية شمال دارفور نمر محمد عبدالرحمن عن معلومات جديدة بشأن احداث مقر بعثة يوناميد بالفاشر . وقال إن الأحداث جاءت امتداد لسلسة من الاعتداءات على مقرات اليوناميد في كل ولايات دارفور.

وأشار نمر في حديثه لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق إلى ان التحقيقات اثبتت ان المعتدين ليس كلهم من ولاية شمال دارفور وبعضهم قادم من ولايات مجاورة.

وقال ان الشرطة القت القبض على عدد كبير منهم وقامت باسترداد معدات وأجهزة تابعة لليوناميد، مؤكدا تقديمهم إلى محاكمات عادلة.

وأشار إلى تعاون كبير من بعثة اليوناميد مع الشرطة في عمليات التحقيق للوصول للجناة عبر أجهزة حديثة.

وأكد الوالي ان الاوضاع بشمال دارفور مستقرة تماما بعد فرض حظر التجوال وعادت الاوضاع لطبيعتها مع استمرار المصالحات القبلية والاجتماعية.

صحيفة الصيحة