والي القضارف: معسكرات الاجئين تشكل عبئا كبيرا على الخدمات





اكد والي القضارف المكلف محمد عبدالرحمن محجوب ان معسكرات اللاجئين بالولاية تشكل عبئا(وضغطا كبيرا) علي الخدمات الاساسية بالولاية في ظل الدعم البسيطـ الذي تقدمه المنظمات علي كثرتها بالولاية مطالبا” بفتح مكتب متكامل لادارة اللاجئين بالولاية

وقطع الوالي خلال الموتمر الصحفي الذي عقده اليوم بان العام 2022م سيكون حاسما( للمنظمات المنتشرة العاملة بالولاية موكدا)عدم التفريط في حقوق الولاية

وقال ان اللاجئين داخل المعسكرات اصبحوا يشاركون انسان الولاية في الخدمات الاساسية من المياه والصحة فضلا” عن تضرر البيئة بالقطع الجائر للغابات

وتشير (سونا )الي ان ولاية القضارف تستضيف الان اكثر من (45) الف لاجيء في معسكرات ام راكوبة والطنيدبة وبابكري بمحلية باسندا من قوميات التقراي والقمز والكومنت

سونا