والي الخرطوم المكلف يؤكد على ضرورة حماية المواكب السلمية





أكد والي الخرطوم المكلف الطيب الشيخ ضرورة التنسيق المشترك بين القيادات الشعبية والاجهزة الامنية لحماية المواكب السلمية إيماناً بمبادئ وأهداف ثورة ديسمبر (حرية، سلام،عدالة) حفاظا على دماء الشباب.

وطالب الوالي خلال لقائه أمس منسقي لجان الخدمات والتغيير بالوحدات الادارية لمحلية امدرمان بضرورة العمل المشترك بين المحليات ولجان الخدمات والتغيير للنظر في إيجاد الحلول لكافة المشكلات التي تواجه المواطن وعلى رأسها قضية الانفلات الأمني والمهددات الأمنية المرتبطة بها في الأحياء والأسواق ، بجانب أن الاهتمام بقضايا معاش المواطن خاصة فيما يلي آليات وصول السلع الاستراتيجية للمواطن بالإضافة إلى النظافة وقضايا البيئة والتعليم والصحة.

صحيفة الجريدة