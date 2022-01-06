مفصولون يهددون بالكشف عن تجاوزات بالبنك الفرنسي





هددت لجنة مفصولي البنك السوداني الفرنسي بالكشف عن تجاوزات سابقة تمت بداخل البنك ، وانتقدت فصل 85 موظفا يعملون بالبنك من ضمنهم 25 موظف نقابة يتبع للجنة التسييرية البنك بمبررات الهيكلة، واستنكرت في مؤتمر صحفي عقدته أمس أن تقوم إدارة البنك بتخفيف الأعباء المالية وزيادة مرتبات وحوافز مدراء الادارات بفصل عاملين بعضهم يعمل فى درجات وظيفية صغيرة والبعض الآخر اقترب من سن المعاش دون الرجوع إلى قانون العمل وموافقة بنك السودان المركزي ووصف النقابى السابق أحمد البشير المأمون الفصل والتشريد الذى تم بتصفية حسابات.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة