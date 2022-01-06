



تسبّب عدم إعلان المحقق، وكيل النيابة، في تأجيل محاكمة وزير الدفاع الأسبق بالحكومة المبادة عبد الرحيم محمد حسين، وذلك في القضية المدونة ضده بنيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه والمتعلقة بمخالفات في قطع أراضٍ وعقارات وأموال.

وقرّرت المحكمة الخاصة التي عُقدت بمعهد تدريب العلوم القضائية بأركويت، برئاسة قاضي الاستئناف الطيب علي بخيت، إرجاء انعقاد الجلسة إلى أخرى وذلك لعدم إعلان المحقق بواسطة السلطات المختصة وذلك لوجودهم في الاستعداد جراء الأحوال الامنية التي تمر بها البلاد، وحدّدت المحكمة جلسة أخرى خلال الشهر الجاري للسير في إجراءات المحاكمة.

يذكر أن عبد الرحيم حسين يواجه إتهاماً بمخالفة نص المادتين (6 و7) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1996م، بجانب اتهامه بمخالفة نصوص المواد (88/ أ، 92/ 177) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، بالإضافة إلى إتهامه بمخالفة نص المواد (17 /19 /82) من قانون الشراء والتعاقد لسنة 2010م، بجانب اتهامه بمخالفة نص المواد (19 /22 /23 / 24) من لائحة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة 2011م.

صحيفة الصيحة