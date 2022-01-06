اعتصام القصر الشهير .. كيف زحلقت قشور الموز اربعة طويلة وطاحت بهم ارضا





الخبر ..

الاستاذ حسن إسماعيل: لو كنت مكان البرهان لاطلقت سراح الإسلاميين وسحبت كرسيا وراقبت من على شرفة القصر واستمتعت بلعبة توازن القوى الداخلية .. فلايفل الحديد إلا الحديد ..

التعليق ..

لقد فعلها ثلاث مرات وفك بها الخناق ورجع وتماهى مع القحتويون .. الاولى: حينما اعلن تجمع المهنيين في ٢٠٢٠م العصيان المدني وبدات الدواوين في الاغلاق الشامل فاتخذ قرار بفك تجميد النقابات فسرت الحياة في الخدمة المدنية وانتظم دولاب العمل وتقهقر القحاتة يجرون اذيال الخيبة .. والثانية: حينما اطلق الشارع لمسيرات الزحف الاخضر توازنت القوى واراهم الاسلاميين ما كانو يخافون .. والثالثة: حينما افسح المجال لاعتصام القصر الشهير فزحلقت قشور الموز اربعة طويلة وطاحت بهم ارضا .. توازن القوى ي اخي حسن اسماعيل مطلب مهم لديمومة الاستقرار السياسي .. ولكن ويا للحسرة على لكن .. في كل مرة يتقدم الاسلاميين لاسناد البرهان لا لشئ غير ولائهم للقوات المسلحة صمام امان الامة .. وحين ينفك الخناق عنه يخزلهم ويلجأ للطرف الاخر رغم جوره عليه ..

* متدلول على منصات التواصل