شاهد بالفيديو: مواطن سوداني (يردم الجبلية) ويقول سنة تبدأ بالجبلية دي سنة كبيسة وتعيسة وكمان ” فستانك دا من سوق سته ومافي زول غالطك في إسمك “





تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لمواطن سوداني خرج وقلبه ممتلئ بالحرقة والتحسر على مافعلته المطربة عائشة الجبل بحلول العام الجديد وفي ظل فقدان السودان للكثير من أبنائه الذين راحو ضحية من أجل الوطن .

وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد إنتقد الشاب “عشة الجبل” على الفيديو كليب الذي أنتجته برفقة عدد من الفنانين الأجانب حيث علق منتقداً عدم تخطيط الجبلية واختيار الوقت المناسب لإنتاج الكليب .

وتطرق الشباب إلى الحديث عن مضمون الأغنية التي تحوي أغلبها اسم “الجبلية” حيث قال “انتي في زول مغالطك في اسمك ده”.

الخرطوم :(كوش نيوز)