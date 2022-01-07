



إرسال أنابيب إختبار من هنا وهناك والقول همساً بأن تعامل المواقع القيادية لأطراف السلام على مبدأ التكنوقراط. إن مثل هذا القول خارج عن سياق الإتفاقية، لذا ما كان ينبغى أن يقال سراً أو جهراً، لأن المواقع القيادية لأطراف العملية السلمية جاءت تطبيقا لاتفاق جوبا لسلام السودان، بالتالي الأمر هنا مختلف من حيث المبدأ والمعيار الذي يجب أن يطبق. لا أظن أن هناك طرف من الأطراف يرغب أو يسعى لتقويض هذه الاتفاقية.

سليمان صندل حقار