السودان..الإعلان عن الموكب الأبيض





بحسب بيانٍ صادرٍ.

أعلنت لجنة أطباء السودان عن تسيير الموكب الأبيض في الذكرى الثالثة لاقتحام مستشفى أمدرمان في التاسع من يناير 2019، بالتزامن مع مليونية الغد.

جاء ذلك وفقًا لبيانٍ صادرٍ من اللجنة، السبت، أطّلع عليه”باج نيوز”.

وقالت اللجنة إنّ نقاط التجمّع للوقفات الاحتجاجية، ستكون أمام مستشفى الجودة شارع الصحافة زلط غرب محطة وقود الغالي.

وأشارت إلى أنّ الوقفة سيليها موكب لتسليم مذكرة للمفوّض السامي لحقوق الإنسان لوقف الانتهاكات المتكرّرة على المرافق الصحية والكوادر الطبية.

ومؤخرًا، شهدت مستشفيات في العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى، اقتحام القوات الأمنية وإطلاق الغاز المسيل للدموع، والتضييق على الكوادر الطبية واعتداءات جسدية ولفظية.

ويشهد السودان احتجاجاتٍ متواصلة في الفترة الأخيرة، تنديدًا بالانقلاب الذي نفذّه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، والمطالبة بالحكم المدني.

باج نيوز