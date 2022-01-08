6 يناير.. تفاصيل انتصار ممهور بالدم





(الشعب أقوى أقوى .. والردة مستحيلة) هتافات تسيدت سماء السودانيين في ملوينيتهم المجدولة بحسب بيانات لجان المقاومة، فلونت فضاءات الخرطوم والولايات عازفة أهازيج ثورية لامست عنان السماوات مزلزلة الأرض تحت أقدام القوات الأمنية. (السوداني) رصدت التفاعلات..

الخرطوم.. مشاهد متفرقة

في محلية الخرطوم كان واضحا الانتشار الامني الكثيف في شوارع الخرطوم الرئيسية والعرضة، فضلا عن تحرك اتيام لمخاطبة اصحاب المحال التجارية والعاملين في الصحف وبائعات الشاي واخطارهم بضرورة اخلاء المنطقة التيي يوجدون فيها خصوصا بين شارعي القصر والمك نمر.

في الواحدة ظهرا تحركت مواكب الثوار من منطقة الديم نحو الخرطوم بشارع الصحافة زلط مرورا بحديقة القرشي وشارعي بيويو كوان وكاترينا.. لكن ما أن اقتربت المواكب من اطراف ميدان شروني الا واستهلت القوات المشتركة المكونة من اشخاص يرتدون الزي المدني وقوات الشرطة وازياء الاحتياطي المركزي وغيرهم الا واستهلت المشهد بعبوات الغاز المسيل للدموع وبكثافة ملحوظة لفتت نظر الكثيرين..

القوات النظامية بدا واضحا انها استخدمت تكتيكا عسكريا عبر فتح صندوق يمتد شمالا من امام شارع القصر وانفتاحا صوب موقف جاكسون غربا وشرقا حتى حدود القيادة العامة على شارع المك نمر وشغلت شرقا شارع الخرطوم 2 الواصل الى شارع الصحافة شرق وغربا حتى حافة موقف جاكسون بمحاذاة شارع الغابة تحت كوبري جامعة السودان..

الثوار بدا واضحا انهم مدركون للصندوق العسكري فدخلوا الى منطقة موقف شروني عبر ثلاثة محاور كل محور يواجه احد اطراف الصندوق العسكري .. ورصدت(السوداني) انسحابات متكررة للقوات العسكرية امام محاور الثوار في ثلاثة مواقيت مختلفة تم توثيقها بالفيديو..

مدني.. هذه الارض لنا فليعش سوداننا علما بين الامم

امس الاول خرج الآلاف في موكب مهيب وفق مسار محدد وسط حاضرة ولاية الجزيرة ودمدني رفضا لانقلاب ٢٥ اكتوبر الماضي والمطالبة بمدنية الدولة والقصاص للشهداء بالمقابل واجهت القوات النظامية الثوار بقمع مفرط باطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع نتجت عنه بعض الاصابات والاختناقات .

منتصف نهار امس بدأ الثوار في التجمع بالسوق الكبير تحديدا صيدلية الخير محطة انطلاقة المواكب منذ بدايات ثورة ديسمبر المجيدة استجابة لدعوة لجان مقاومة ودمدني بالخروج في المواكب المركزية في مليونية ٦ يناير رفضا لانقلاب ٢٥ أكتوبر طبقا للجان مقاومة ومدني.

انطلق الموكب في تمام الساعة الواحدة بتوقيت الثورة بزغرودة من الكنداكات وترديد نشيد العلم (هذه الارض لنا فليعش سوداننا علما بين الامم) مسار الموكب المرور بشارع الدكاترة ثم شارع الجمهورية ثم شارع النيل وهدف الموكب الوصول الي مقر امانة حكومة ولاية الجزيرة.

أبرز المشاهد

من المشاهد المألوفة مشاركة جميع الفئات الكبار والصغار النساء والرجال والشباب والشابات وعدد من القطاعات المهنية اضاقة الى توزيع المعقمات والكمامات كخطوات احترازية لتفادي جائحة كورونا إلى جانب ابرز المشاهد رفع الاعلام السوداء تعبيرا عن حالة الحداد على الشهداء فضلا عن تعدد الاعلام التي تحمل صور الشهداء يتوسط هذه الاعلام العلم السوداني الابرز انتشارا وسط الثوار جنبا الى العلم الاول للبلاد ذي الالوان الاصفر والاخضر والازرق مع صوت دفوف النوبة التي تلج الآذان مع الأهازيج الثورية ثوار احرار حنكمل المشوار الثورة ثورة شعب والسلطة سلطة شعب والعسكر للثكنات.

وصول الموكب

عند مرور الموكب بمساراته المحددة لم يكن هناك وجود لأي انتشار أمني بالطرقات وعقب وصول الموكب للهدف المحدد أمانة حكومة ولاية الجزيرة بشارع النيل مدني تعرض لقمع مفرط بتفريق المحتجين بالغاز المسيل للدموع مع وجود حالة كر وفر ما بين القوات الامنية والثوار وسط السوق الكبير بودمدني وبعض الاحياء ابرزها القسم الاول الذي شهد اطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وسط بعض المنازل نتج عن اطلاق الغاز المسيل للدموع اصابة ثائر واختناقات لعدد من الثوار.

وقع عدد من المدن في ولاية الجزيرة في دفتر الحضور الثوري بخروج مواكب في محليات ام القرى وشرق الجزيرة مدينة رفاعة ومدينة المناقل والحصاحيصا تطالب بالسلطة المدنية ورفض انقلاب ٢٥ أكتوبر والقصاص للشهداء وخروج القوات العسكرية من المشهد السياسي.

نيالا.. حكومة مدنية وفض الشراكة مع العسكر

خرج المئات بمدينة نيالا بولاية جنوب دارفور في تظاهرات سلمية تجمعت من الشبكة العامة للمواصلات وإنتهت بصينية السينما بنيالا .

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بالحكومة المدنية وفض الشراكة مع العسكريين.

وقال منسق مجموعة تروس نيالا الغاية محمود حميدة (للسوداني ) إن التظاهرات كانت سلمية ولم تعترضها الاجهزة الامنية ولم تطلق الغاز المسيل للدموع وأنفضت بسلام بيد انه عاد وقال إن الاحتجاجات الصباحية من طلاب المدارس قوبلت بإطلاق الغاز المسيل للدموع فيما أشار عدد من شباب تنسيقية لجان المقاومة بنيالا إلى أن الاحتجاجات الصباحية من الطلاب قوبلت بالغاز المسيل للدموع ومطاردات كر وفر بين الطلاب والاجهزة الامنية داخل أحياء نيالا فيما لم تتأثر سوق نيالا بالمظاهرات واستمرت حركة البيع والشراء كما المعتاد دون التأثر بحركة الكر والفر بين الاجهزة الامنية والطلاب كما في المرات السابقة التي يدخل فيها الطلاب إلى السوق ويحدثون هرج ومرج يؤدي إلى إغلاق السوق بحسب حديث عدد من التجار إستطلعتهم (السوداني ) من داخل سوق نيالا الكبير.

النيل الابيض.. التوقيع في دفتر الثورة واعتقالات بالجملة

الساعة الواحدة ظهرا وبتوقيت الثورة انطلقت المظاهرات بالنيل الابيض وشهدت ليلة الأربعاء خروجا استباقيا وتشجيعيا وجابت المظاهرة كل احياء مدينة كوستي استعدادا لمظاهرة السادس من يناير ..

ظاهرة الحاويات تصل الولاية حيث تم قفل الشوارع بعربات كبيرة خاصة الشارع قرب سينما كوستي لان هذا الشارع عبره تصل مسيرات الاحياء كان هذا اللافت في تظاهرة الامس وذلك منعا لوصول ميدان الحرية وهو نقطة التقاء المسيرات..

وشهدت مسيرة الامس انتشارا كثيفا للقوات الامنية استخدمت فيه الغاز المسيل للدموع استخدمت القوات العنف المفرط ما ارغم الطلاب لركوب المواصلات وبالقوة وكان هذا الانتشار الواسع من القوات الامنية حيث قصاد كل متظاهر خمسة من القوات الامنية.

المتظاهرون كانوا اكثر اصرارا على الوصول الى ميدان الحرية لكن القوات الامنية منعتهم وبالقوة من الوصول الى نقطة الالتقاء بميدان الحرية أغلب المسيرات تم حجزها بالاحياء وشهدت كرا وفرا.

مسيرة حي النصر تقدمتها الدفوف ومسيرة الحلة الجديدة ومربعات ٢٨ والرابعة و٣٩ كانت حناجرها تصل السماء والشعارات المحفوظة حتي من الاطفال الدم قصاد الدم ما بنقبل الدية الشعب اقوى اقوى والردة مستحيلة ويا برهان ثكناتك اولى ما في مليشيا بتحكم دولة .

*أبو الشهيد حضور

في كل المسيرات هنالك مشاركة واسعة من ابي الشهيد احمد تبيدي تبدا منه المسيرة وتنتهي عنده وفاءً لدم الشهيد وفي اشارة ألا تنازل عن دم الشهيد .

وفي حاضرة الولاية ربك انطلقت المسيرات وبنفس توقيت الثورة وشهدت التظاهرات عنفا زائدا من القوات الامنية وتم تفريق المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع وشهدت التظاهرات اعتقالات بالجمله للمتظاهرين.

ماذا قالت السلطات؟

في أولى ردود فعلها على العنف المفرط الممارس في مواجهة المتظاهرين العزل والسلميين بحسب رصد(السوداني) اصدر المكتب الصحفي للشرطة بيانا حول استشهاد المواطن اوهاج طه حسن وقال البيان: أصيب المواطن المذكور عليه رحمة الله بعيار ناري على صدره من مصدر مجهول بموقع عمله بدار السلام المغاربة بمحلية شرق النيل تم نقل الجثمان للمشرحة .. ,اضاف: من خلال المعلومات تبين أنه وفي هذا التوقيت لم تكن هنالك تجمعات او أي وجود لقوات أو تعامل..

واتبعت ذلك باصدار بيان صحفي نوهت فيه الى أنه وبتاريخ الخميس 6 يناير 2022خرجت عدة مسيرات ومواكب بانحاء مختلفة من محليات ولاية الخرطوم وقامت القوات المشتركة وقوات الشرطة بواجباتها القانونية في تأمين المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة. وأضاف: شهدت التظاهرات جنوحا عن السلمية وحالات تعدٍ وعنف من بعض المتظاهرين تجاه القوات الموجودة بنطاق حركة سير المسيرات تمثل ذلك في رمي القوات بعبوات الملتوف وحصب بالحجارة والاجسام الصلبة واستخدام مسامير وحديد لاتلاف إطارات مركبات القوات وإعاقة تقدمها .مشيرا الى أنه وبمحلية ام درمان وأثناء تحرك قوة مشتركة من الشمال إلى الجنوب بشارع الأربعين تعرضت إلى إطلاق نار من مبنى تحت التشييد(عمارة) ونتج عن ذلك إصابة فردين اضافة لطاقم عربة شرطة اصيب احدهما في الراس حالته خطرة بالعناية المكثفة تم إسعافهما لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم وقامت القوات بتطويق المبنى لمعرفة مصدر النيران ومباشرة الإجراءات الشرطية من زيارة مسرح الحادث والكلاب الشرطية وتم رفع الآثار والعثور على مقذوف فارغ والقبض على عدد ثلاثة من الجناة ومباشرة التحريات وتم فتح بلاغ تحت المادة 130 قانون جنائي القتل العمد في وفاة إثنين من المواطنين وإصابة4 افراد من القوات المسلحة وعدد 27فردا من الشرطة..وكشف البيان عن الاعتداء على فرد قوات مسلحة بالخرطوم امام مستشفى الخرطوم وحرق دراجته النارية كما تسبب ذلك في كسر ساقه واصابة فرد شرطة وبمحلية بحري اصابة 3ضباط شرطة و18فردا ومن القوات المسلحة اصابة ضابط و23فردا و7من المواطنين إصابات خفيفة.

واكد البيان ان بعض الولايات شهدت مسيرات ومظاهرات سلمية طفيفة وانتهت بهدوء وبلغ عدد الإصابات وسط قوات الشرطة خلال مليونية الخميس عدد 50 إصابة وعدد 4 إصابات وسط منسوبي القوات المسلحة واتلاف عدد11مركبة شرطية وتم القبض على عدد60متهما وإتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم بدوائر الاختصاص ..

لجنة أطباء السودان المركزية

من جانبها كشفت لجنة اطباء السودان المركزية عن أن مجمل الاصابات المحصورة بلغ (239) حالة، منها (7) حالات إصابة برصاص حي منها 6 حالات غير مستقرة، (1) حالة إصابة رصاص مطاطي، (10) حالات إصابة بقنابل صوتية، (18) حالات إصابة في الرأس بعبوات غاز مسيل للدموع، (3) حالات إصابة في العين، بعبوة غاز مسيل للدموع، (3) حالات إصابة نتيجة للتعرض للدهس بعربات تتبع للقوات النظامية، (5) حالات إصابة في الرأس نتيجة الإصابة بجسم صلب، (39) حالة إصابة متفرقة في الجسد بعبوات غاز مسيل للدموع، (144) حالة إصابة متفرقة نتيجة الضرب بالهراوات والرشق بالحجارة والتدافع، (9) حالات اختناق بالغاز المسيل للدموع احداها غير مستقرة.

صحيفة السوداني