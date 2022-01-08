بالصورة.. السفير التركي بالخرطوم يحكي موقفاً طريفاً حول طلب أسرة سودانية “تنويم” طفلها الرضيع





حكى ‏السفير التركي بالخرطوم، عرفان نذير أوغلو موقفاً طريفاً، حول طلب أسرة سودانية “تنويم” طفلها الرضيع، لكونه قد أصبح صاحب الدار، وليس غريباً عليهم. وغرد أوغلو، يوم الجمعة، بالعاميّة السودانية وفق ما نقلت (كوش نيوز) قائلاً: مشيت زيارة لناس، ناس البيت قالوا لي: ياسعادة السفير إنت ما غريب، انت خلاص بقيت صاحب بيت، حاول نوم لينا الشافع ده، قلت ليهم طوااالي انومو، حاولت شديد ،لكن رغم كل المحاولات و الهدهدة مصطفى ابى ينوم لي ☹️. ودرج “عرفان أوغلو” على مشاركة طيف واسع من المجتمع السوداني، افراحه وأتراحه، بكل حب وتواضع جمّ، ما أكسبه تقدير كبير واحترام و ود في أوساط السودانيين.

الخرطوم: محمد الطاهر

كوش نيوز