تدشين (50) دراجة نارية لفك الإختناقات المرورية بولاية الخرطوم





دفعت الإدارة العامة للمرور بولاية الخرطوم بإسطول جديد من الدوريات والدراجات النارية للإسهام في تنظيم حركة السير وفك الاختناقات وتقديم خدمة مرورية لمستخدمي الطريق حيث تم تسليم دائرة مرور ولاية الخرطوم (50) دراجة نارية مجهزة مرورياً كمرحلة أولى من الدعم والإسناد.

وأوضح اللواء شرطة حقوقي نصر الدين محمد عبد الرحيم مدير الإدارة العامة للمرور في تصريح صحفي أن هذا الأسطول من الدراجات النارية سوف يسهم في تعزيز العمل المروري بشكل عام لما تتمتع به من قدرات تقنية حديثة وعالية تمكنها من أداء جميع المهام المرورية كما تقدم سرعة الدعم والإسناد بدائرة مرور الولاية.

وأكد مدير الإدارة العامة للمرور أن إدارته تحرص على تهيئة وتطوير بيئة العمل المروري لتحقيق السلامة المرورية بالمركز والولايات ورفع مستوى الأداء لتحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة لمستخدمي الطريق.

الخرطوم 8-1-2022 (سونا)