لجنة المعلمين تكشف حقيقة رسوم مقررة على الطلاب للامتحانات





أكدت عضو لجنه المعلمين السودانيين قمرية عمر التزامهم بعدم فرض رسوم دراسية خلال العامين الماضيين وفي تعليقها حول فرض رسـوم امتحانات بمرحلتي الأساس والثانوي .

وقالت قمرية «للجريدة» تكلفة الامتحانات تأتي من الولاية لجهة أن الولاية هي التي تقوم بدفع هذه التكلفة ونوهت في الوقت ذاته إلى عدم وجـود رسـوم مقررة ولفتت إلى وجود لائحة من قبل مجلس الآباء وإدارة المدرسة تحتوي على وضع مساهمات ليست إلزامية وإنما لمن يستطيع دفعها.

وأردفت: ليس هناك رسوم محددة وهذه المساهمة تختلف باختلاف الـمـدارس وأيـضـاً هي غير ملزمة لولي الأمر ونوهت الى أن ذلك يأتي في إطار أن التعليم لا تصرف عليه الدولة باعتبار أن المجتمع يحمل جزءا من تكاليف التعليم على عاتقه لجهة أن الدولة ليست لديها ميزانية للتعليم طيلة الفترات المتعاقبة وتحسرت على ذلك قائلة: للأسف على مر الحكومات سواء الديمقراطية أو الشمولية ظل التعليم في آخر الأولويات.

صحيفة السوداني