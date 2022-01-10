بالفيديو.. مطربة سعودية صاعدة تثير إعجاب السودانيين و تبدع في أداء أغنية كرومة الشهيرة ” اعطف علي يا ريم يا نافر الغزلان “





أبدى رواد فيسبوك إعجابهم الشديد بصوت الفنانة و طريقتها المتقنة في محاكاة اللهجة السودانية.

كلمات اعطف علي يا ريم ﺍﻋﻄﻒ ﻋﻠﻰ ﻳﺎﺭﻳﻢ ﻳﺎ ﻧﺎﻓﺮ ﺍﻟﻐﺰﻻﻥ ﺧﺼﺮﻙ ﺭﻗﻴﻖ ﻭﻋﻠﻰ ﻗﻠﺒﻚ ﺣﺠﺮ ﻣﺎ ﻻﻥ ﺍﺣﺴﺐ ﺩﻗﺎﺋﻖ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﺍﻧﺎ ﻭﺍﻟﻨﺠﻢ ﺯﻣﻼﻥ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﻮﺍﻙ ﻭﻣﺠﺎﻓﻰ ﺍﻻﻫﻞ ﻭ ﺍﻟﺨﻼﻥ ﻳﺎﺍﻟﻌﺎﻟﻰ ﺻﺪﺭﻙ ﻭﻣﺎﻟﺒﻮ ﺿﻤﻴﺮﻙ ﺍﻟﻬﺰﻻﻥ ﻟﻮ ﻋﻴﻨﻰ ﺗﻨﻈﺮ ﺧﺪﻙ ﻭﻣﺖ ﻣﺎ ﺯﻋﻼﻥ ﺍﻧﺎ ﻳﺎﺟﻤﻴﻞ ﺍﻫﻮﺍﻙ ﻓﻌﻼ ﻭﻗﻮﻝ ﻟﺴﺎﻥ ﺑﺎﻟﻨﻐﻤﺔ ﺗﺴﻜﺮﻧﻰ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﻴﺴﺎﻥ ﻓﺎﺩﻉ ﺭﺟﺢ ﺧﺼﺮﻙ ﻭﻟﺴﻴﻒ ﻟﺤﺎﻇﻚ ﺳﺎﻥ ﺍﻧﺎ ﻳﺎ ﻣﺪﻟﻞ ﻗﺼﺪﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﺣﺴﺎﻥ ﻳﺎ ﺍﻛﺤﻞ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﻦ ﻳﺎ ﻧﺎﻳﺮ ﺍﻻﻭﺟﺎﻥ ﻟﺤﻈﻚ ﻳﺸﻴﻞ ﻭﻳﺮﻳﻊ ﻗﻠﺐ ﺍﻻﻧﺲ ﻭﺍﻟﺠﺎﻥ ﺷﻔﻨﺎ ﺍﻟﺒﺪﻭﺭ ﺗﺴﺮﺝ ﻣﻦ ﺑﺴﻤﺘﻚ ﺳﺮﺟﺎﻥ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺑﻴﺎﺽ ﺍﻟﺪﺭ ﻭﺧﻀﺮﺓ ﺍﻟﻤﺮﺟﺎﻥ ﻳﺎ ﺍﻳﺔ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻭﺭﻳﺤﺎﻧﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﺤﺎﺳﻦ ﺍﻟﺠﻴﻞ ﻓﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺳﺎﻛﻦ ﺑﺸﺎﻃﻰ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﻭﺑﺪﺍﺧﻞ ﺍﻻﺑﺪﺍﻥ ﻓﻰ ﺣﺎﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﺎﻇﺮ ﺟﻨﺔ ﺍﻟﻮﻟﺪﺍﻥ

من هي الفنانة زينة عماد.؟

ولدت الفنانة زينة عماد في المملكة العربية السعودية حيث والدها سعودي ووالدتها سعودية أيضًا، في العام 1998 في سن الثانية والعشرين،لها جمهور واسع تنامى من خلال ظهورها على تطبيقات الفيديوهات القصيرة و صفحات مواقع التواصل الإجتماعي.

كما اشتهرت الفنانة بأدائها لأغاني النجم المصري محمد حماقي و التي ظهرت معه في إحدى الحفلات الجماهيرية في العام السابق 2021م.

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موقع سودافاكس