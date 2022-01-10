السودان.. صرف منحة جديدة للمعاشيين





أعلن الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية دفع منحة قدرها ١٠ آلاف جنيه ، لجميع معاشيي الصندوق الوطني – القطاعين الحكومي والعام والخاص – على أن تصرف مع معاش يناير ، وقال إن القرار لا يشمل المعاشات الإستثنائية .

وأكد الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ، ان المنحة تأتي تنفيذاً لتوجهات الدولة الرامية إلى الاهتمام بمعاش الناس ومواصلة للجهود المبذولة من قبل الصندوق مع الجهاز الإستثماري للضمان الاجتماعي برعاية كريمة من وزير التنمية الاجتماعية.

صحيفة الصيحة