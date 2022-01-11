أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الثلاثاء الموافق ١١ يناير ٢٠٢٢م





تصدر عن صحيفة كوش نيوز الالكترونية

صحيفة الصيحة:

فولكر: الجيش لا يعترض على مبادرة البعثة “البجا” لـ”الصيحة”: لجنة”حميدتي” باشرت تنفيذ شروط”القلد”

تجمّع المهنيين: المبادرة الأممية تطبيع مع العسكريين حميدتي يوجّه بتحويل مستشفى إلى شرق دارفور

صحيفة السوداني :

د. أمين حسن عمر: سنشارك في الإنتخابات كتيار إسلامي وطني وجدي صالح: التفاوض من أجل شراكة جديدة مع العسكر غير ممكن تفاصيل براءة عثمان يوسف كِبر ومدير مكتبه من قِبل محكمة الفساد ومُخالفات المال العام

المؤتمر الوطني: مُبادرة الأمم المتحدة تفتقر للتوازن ونرفض أي محاولة لإقصائنا من أي مفاوضات لترتيب إنهاء الفترة الانتقالية

فولكر: حان الوقت لوقف العنف والدخول في عملية تشاورية شاملة في السودان

لجنة الأطباء المركزية: (96) إصابة في مواكب 9 يناير.. حالة واحدة برصاص حي

الداخلية السودانية: مقتل وإصابة (9) مواطنين و(22) مصاباً من الشرطة في مواكب 9 يناير ازدحام مروري في الخرطوم .. و”الراستات” يستعدون لإقامة فعالية وتسيير موكب

صحيفة اليوم التالي:

مع عودة الاحتكار…توقف صادر الذهب

مزارعو الشمالية يهدّدون بإغلاق سدّ مروي

“42” حالة وفاة بكورونا في أسبوعٍ واحدٍ بالخرطوم

عبد الرحمن أبو خريس لـ”اليوم التالي”: لعنة الموارد قد تقود مجلس الأمن إلى تغيير سياسي”جديد” في السودان

منحة”10″ آلاف جنيه لجميع المعاشيين

صحيفة الانتباهة:

فولكر: دورنا إبداء المشورة ولن نقدّم”مسوّدة”

ارتقاء شهيد من موكب 9 يناير وهتافات غاضبة ضدّ الشرطة عند تشييعه

لجنة لمراجعة زيادة تعرفة الكهرباء

مجموعة الحلو: مبادرة فولكر مضيعة للوقت وحوار”طرش”

وزير الطاقة السابق: زيادة تعرفة الكهرباء مؤثرة جدًا على القطاعين الزراعي والصناعي

صحيفة الحراك السياسي:

“الحراك السياسي” تكشف تفاصيل إعلان سياسي بين لجان المقاومة و”قحت”

“الطاقة”:”3″ أسباب وراء عودة قطوعات الكهرباء

مجلس السيادة يقبل استقالة حمدوك

فولكر: المؤسسة العسكرية لا تعترض على المبادرة

صحيفة الوطن:

“فولكر” يكشف تفاصيل مبادرته والقوى المؤيدة والرافضة المحكمة تبرئ “كبر” وتأمر بإطلاق سراحه

حل لجنة تطبيع نادي الهلال الجمارك تنفي زيادة الدولار الجمركي وتقنين المركبات غير المقننة

صحيفة النيل الدولية:

فولكر يعلن بدء المحادثات بشأن الإنتقال السياسي في السودان

بدء إجراءات تنفيذ الترتيبات الأمنية لقوات حركات الكفاح المسلح بدارفور

التربية: الامتحانات في موعدها ولا اتجاه لتعطيل العام الدراسي

لجنة لمراجعة زيادة تعرفة الكهرباء

جلسة مغلقة لحماية الشهود بمحكمة الشهيد محجوب التاج

رئيس الجهاز القضائي بالخرطوم يرفض طلب تجديد حبس إبراهيم غندور

الخرطوم: (كوش نيوز)