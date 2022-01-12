حكاية تبقي سمحة بعد الطلاق وتشتغلي وتعملي قروش دا كلام كيدي ساي





#مطلقات #عظيمات ياللعجب ——-

تابعت قروب جديد حاليا عامل رواج في الميديا برغم الوضع السياسي المهتز لكن في بعض الاحيان الاجتماعيات عندها حيز في الواقع …

لاحظت إطلاق كلمة (مطلقات عظيمات )علي هاشتاق بالقروب !!!!!

السؤال ——

فيما تكمن عظمة الطلاق ؟؟

هل الطلاق دا حاجة تستاهل الاحتفاء بيها ؟

هل الطلاق اي خراب البيت حاجة عظيمة ؟؟

هل تفكيك الاسرة وتشريد الاطفال حاجة عظيمة ؟؟؟

هل إنقطاع المودة والرحمة حاجة عظيمة ؟؟؟

هل الربكة النفسية وتغيير نفسيات الاطفال عند طلاق والديهم حاجة عظيمة ؟؟؟

هل التشويه الاجتماعي البحصل لعيال المطلقات بعد يكبروا وعدم توازنهم مع المجتمع دا حاجة عظيمة ؟؟؟

نحن متفقين ان الطلاق ابغض الحلال الي الله وفي أحيان كتيرة هو حل لمشكلة صعب حلها لكن عمرو الطلاق ماكان حاجة تستاهل التصفيق والاحتفاء !!!!

البحصل في القروب دا اقرب الي تحريض البنات علي الطلاق وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة دي البيوت كلها الهاوية فمن الاجدر عدم تشجيع البنات علي الطلاق …

وحكاية تبقي سمحة بعد الطلاق وتشتغلي وتعملي قروش دا كلام كيدي ساي !!!

ممكن انتي في بيتك ذاتو تكوني سمحة وتهتمي بنفسك وممكن زوجك يكون ضراعك اليمين ومحفز ليك في شغلك ويساعدك وتنجحي في الشغل وتحققي امانيك !!!!

وحكاية تتزوجي راجل وتلاته واربعة مرات دي ما حاجة تستاهل التصفيق ولا بتعني انك خلاص واوووو ومرغوبة مثلا !!!

دي معناها بس انتي ما قدرتي تتاقلمي علي تكوين اسرة واحدة وتحافظي عليها وما بتقدري تقعدي مع زوج واحد بس عايزة الحرية المطلقة ومافي راجل كارب قاشو بقبل بكدا ….

عموما الزواج عمرو ما كان كسير مجاديف بل كان إستقرار وسكينة واحترام ….

وأحسن اي بت تمسك في بيتها سمح واتعاملي مع زوجك بطريقة لطيفة حتي لو كان هو زول كعب نحن بنات حواء بنقدر نحتوى الراجل ونخلي تحت يدنا ويبقي زي العسل معاك الاساليب الحلوة كتيرة ياخ والله يختك في عيونو…

القروب دا مهدد للبيوت السودانية والتجارب بتختلف عشان ما تستعرضوا لينا تجاربكم بتاعت الطلاق

ماتحرضوا البنات علي الطلاق 😒

ماتحضروا البنات علي الانقلاب 😜

عائشة الماجدي