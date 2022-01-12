الهندي عز الدين: إغلاق الطرق القومية عبث وفوضى !





إغلاق الطرق القومية وتجويع الشعب وتعطيل مصالحه .. عبث وفوضى أياً كان فاعله.

قلناها عند إغلاق طريق الشرق وميناء بورتسودان ،

ونقولها اليوم ضد إغلاق الطريق الدولي في شمال السودان ..

مئات الشاحنات تحمل الدقيق و المواد الغذائية لشعب جاع أصلاً .. يوقفها محتجون على قرار وزير المالية بشأن زيادة أسعار الكهرباء !!

لاشك عندي أن قرار الزيادة بنسبة 600% دفعة واحدة يكشف عن ضعف كفاءة السيد جبريل إبراهيم وزير المالية (غير الشرعي) الذي يعمل وحكومته مستقيلة في أغرب حادثة في تاريخ السودان السياسي !!

ولكن ما ذنب الشعب السوداني لتُغلق طرقه القومية والدولية (طرق الصادر والوارد) ؟!

تعالوا يا مزارعي الشمالية ونهر النيل بل وكل الـ(40%) من سكان السودان الذين عناهم جبريل بخطابه (40% فقط يتمتعون بالكهرباء) !!

تعالوا بمواكب مليونية وبمئات السيارات من مروي ومن الخرطوم ومن كل مدن السودان المتضررة ، وحاصروا وزارة المالية ورئاسة شركات الكهرباء وطالبوا باعفاء جبريل ومدير الكهرباء .

لكن .. لا تقفلوا طريقاً قومياً و تجوعوا الشعب أكتر مما جاع.. و لم يعد يشبع حتى في الرغيف !!

كل يوم يثبت لي فشل البرهان ومجموعته العسكرية في حكم البلاد .

الهندي عز الدين

المجهر