اغلاق شريان الشمال لليوم الثالث ودلقو والبرقيق والقولد ينضمون





أغلق محتجون طريق شريان الشمال بمحلية الدبة بالولاية الشمالية لليوم الثالث احتجاجاً على الزيادات الكبيرة في تعرفة كهرباء المشاريع الزراعية، وأغلق المحتجون طريق شريان الشمال عند منطقة (الملتقى) وجسر (الحامداب)، بمحلية الدبة ، وطالبوا بالتراجع عن التعرفة التي اقرتها وزراة المالية دون شرط معلنين استمرار الإغلاق الى حين تحقيق المطالب.

وانضمت عدد من محليات الولاية الشمالية لإعتصام شريان الشمال بالملتقى من بينها محليات (القولد، دلقو، البرقيق)، فيما قدم تجمع مزراعي الاقليم الشمالي مذكرة للوالي شملت كافة المطالب المتعلقة بالتراجع عن تعرفة الكهرباء الجديدة على المشاريع الزراعية، واشترطت اللجنة عدم خروج اي منتجات زراعية من الولاية للخرطوم والولايات الاخرى.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة