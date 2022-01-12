محمد أدم: مجموعة الميثاق الوطني فشلت في تقديم مشروع سياسي للشعب السوداني





حمّل القيادي بقوى الحرية والتغيير ـ مجموعة الميثاق الوطني ـ محمد أدم، المؤسسة العسكرية المسؤولية المباشرة عن القتل الذي حدث قبل وبعد الـ25 من اكتوبر الماضي.

وقال إن اراقة الدماء التي حدثت طوال الفترة الإنتقالية يجب أن تجد الإجراء القانوني الحقيقي وليس المسوف. وشدد محمد أدم في حوار أجرته معه (الجريدة) ـ يُنشر ضمن عدد اليوم ـ على ضرورة محاسبة قتلة المتظاهرين فقتل النفس السودانية أمر مرفوض تمامًا وهو السبب الذي خرجت من أجله ثورة ديسمبر المجيدة.

وأوضح أن مجموعة الميثاق الوطني فشلت في تقديم مشروع حقيقي للشعب السُّوداني وطرح مبادرات ومشروع سياسي وعجزت عن ايجاد حلول ووقفت في نفس المحطة ،بينما يزداد المشهد السياسي والأمني تعقيدًا بوتيرة متسارعة قاده إلى تقديم استقالته والتوجه لتأسيس حزب سياسي برامجي شاب.

الخرطوم: سلمى عبدالعزيز

صحيفة الجريدة