الخرطوم وجوبا تتفقان على فتح المعابر الحدودية وخط السكة الحديد





اتفقت الحكومة السودانية مع نظيرتها بجنوب السودان على أهمية فتح المعابر الحدودية وخط السكة حديد الذي يربط مدينتي بابنوسة – واو وميناء بورتسودان.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مع مبعوث رئيس جنوب السودان، المستشار د. كاستيلو قرنق، بالخرطوم أمس.

وقال قرنق في تصريح صحفي إن اللقاء أكد على ضرورة تنشيط حركتي النقل النهري والبري بين الدولتين تسهيلاً لعملية الاستيراد والتصدير، وإعادة فتح المعابر بين الدولتين خاصة خط السكة حديد الذي يربط مدينتي بابنوسة – واو ميناء بورتسودان.

صحيفة السوداني