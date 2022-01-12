تربية الخرطوم: صرف الدولة على التعليم (زيرو)





نفى مدير عام وزارة التربية والتعليم بالخرطوم قريب الله محمد احمد فرض اي رسوم دراسية على المدارس الحكومية.

وأشار في حديثه لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق إلى وجود مدارس تفرض رسوم على الطلاب، وقال إنها عبارة عن مساهمات فرضت بعد الاتفاق مع مجالس الاباء، مشيدا بهذا الجهد الشعبي الكبير.

واوضح ان انفاق الدولة على التعليم (زيرو)، مشيرا إلى أن الدولة تلتزم فقط بالاجلاس والكتب والمرتبات.

وقال قريب الله ان التكلفة التشغيلية للمدارس تبلغ 10 الف جنيه لليوم الواحد.

وشدد على اتخاذ اجراءات صارمة ضد اي مدرسة حكومية تطرد طالب بسبب الرسوم، مؤكدا أن التعليم المجاني هو هدف الدولة الاساسي والمعلن حتى الآن.

صحيفة الصيحة