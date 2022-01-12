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الأرصاد: درجات الحرارة تحافظ على قيمها وارتفاع العظمى من الغد

2022/01/12
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توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية أن تحافظ درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى على قيمها فيما تبدأ العظمى فى الارتفاع اعتباراً من الغد فى معظم أنحاء البلاد خلال الـ 24 ساعة المقبلة ومن المتوقع هطول أمطار خفيفة على ساحل البحر الأحمر .

وأشارت في النشرة اليومية لحالة الطقس الصادرة اليوم بحسب (سونا)، أن من أهم معالم الطقس تعمق منخفض السودان الحراري ومرتفع جوي يغطي شمال أفريقيا ويمتد إلى المناطق الشمالية الغربية .

ومن المتوقع أن يسود طقس صافي ومشمس فى كل من الخرطوم ووادي حلفا وأبوحمد وعطبرة وحلفا الجديدة وكريمة وكسلا وود مدني والقضارف والأبيض وكوستي وسنار و الدويم وام بنين وابو نعامة والدمازين وزالنجي والضعين وبابنوسة والفاشروالجنينة وكادوقلي والنهود وشندي أما فى بورتسودان وحلايب فمن المتوقع أمطار نهارية وتعرض كل من نيالا إلى أنشطة رياح ورشاد إلى أتربة مثارة وطقس غائم كليا بشلاتين.

الخرطوم: (كوش نيوز)

2022/01/12
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