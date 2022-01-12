مظاهرات في 4 مدن بالسودان





شعارات الثورة كانت حاضرة.

شهدت بعض مدن ولايات السودان، الأربعاء، انطلاق مليونية 12 يناير، الرافضة للانقلاب العسكري والمُطالبة بالحكم المدني.

وانطلقت الاحتجاجات في كلٍّ من بورتسودان ولاية البحر الأحمر،عطبرة ولاية نهر النيل،الفاشر ولاية شمال دارفور، المناقل ولاية الجزيرة, وردّد المتظاهرون شعارات الثورة السودانية.

وسابقًا، كانت تنسيقيات لجان مقاومة الخرطوم، قد أعلنت عن مليونية الأربعاء، قبل أنّ تقرّر الإلغاء بصورةٍ مفاجئةٍ، وتحديد، الخميس.

وقالت في بيان، إنّ الفعل الثوري يتّخذ أشكالاً عديدة تجتمع كلها في الهدف النهائي وهو إسقاط الانقلاب العسكري وتصفية أركانه، ولأننا في حالة حرب مع قوات الاحتلال ومليشيات الانقلاب، والحرب خِدعة.

واتّخذت السلطات الأمنية بعض الإجراءات الاحترازية، حيثُ أغلقت بعض الجسور الرابطة بين مدن العاصمة الخرطوم كجسور النيل الأبيض والمك نمر والنيل الأزرق، وشوارع بوسط الخرطوم.

وقُتل حوالي 63 قتيلاً في المظاهرات المناهضة للانقلاب منذُ الخامس والعشرين من أكتوبر 2021، وفقاً للجنة أطباء السودان المركزية.

ويشهد السودان احتجاجاتٍ متواصلة في الفترة الأخيرة، تنديدًا بالانقلاب الذي نفذّه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، والمطالبة بالحكم المدني.

إيمان كمال الدين

باج نيوز