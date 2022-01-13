السيسي: مصر تدعم الاتفاق على خارطة طريق تمكن من الوصول لانتخابات تعبر عن الشعب السوداني





قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي أن القاهرة دعمت المجلس السيادي السوداني بكل عناصره وأن الأوضاع في الخرطوم بحاجة إلى توافق سياسي، مشددا على أن مصر تدعم الاتفاق على خارطة طريق تمكن من الوصول لانتخابات تعبر عن الشعب السوداني.

وأوضح السيسي، خلال جلسة على هامش منتدى شباب العالم، أمس، “الدعم كان للمجلس السيادي بكل عناصره، والسودان يمثل لمصر أمن قومي”، مضيفا،” الأوضاع في السودان بحاجة إلى توافق سياسي”.

وتابع الرئيس، “أقول للأشقاء في السودان، توافقوا على الحوار واتفقوا على الاستمرار للأمام، نحن داعمون للحوار والتوافق بين القوى الموجودة”، موضحا، “لدينا سياسة ثابتة بعدم التدخل في شؤون الدول”.

واستطرد السيسي بالقول إن “مصر داعمة لاتفاق على خارطة طريق تمكنهم (القوى) من الوصول لانتخابات تعبر عن الشعب السوداني في المستقبل”، محذرا من “الفاتورة القاسية جدا” لعدم التوافق والاختلاف والتظاهر.

والسبت الماضي، أعلنت مصر دعمها لتفعيل الحوار بين الأطراف السودانية الذي دعت إليه الأمم المتحدة، لحل الأزمة الراهنة، مناشدة جميع الأطراف بالعمل على اختيار رئيس وزراء انتقالي توافقي وتشكيل حكومة بأسرع وقت.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صحافي السبت، “تدعم مصر التحرك الأممي الحالي الداعم لتحقيق الاستقرار بالسودان، من خلال تفعيل الحوار بين الأطراف السودانية، من شأنه حل وتجاوز الأزمة الراهنة، وتناشد كافة الأطراف العمل على اختيار رئيس وزراء انتقالي توافقي جديد، وتشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن”.

كما أعربت مصر، بحسب البيان، عن استعدادها لدعم تلك الحكومة بكافة الوسائل الممكنة، مشددة على أن أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة.

صحيفة السوداني