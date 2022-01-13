مقتل عميد شرطة بطعنة سكين في موكب 13 يناير





تعرض العميد على محمد بريمة التابع للاحتياطى المركزى لطعنة بسكين في موكب 13 يناير جوار معمل إستاك ،،،

اسعف للمستشفى إلا أنه فارق الحياة ونحتسبه شهيداً باذن الله …

ربنا يتقبله قبولا حسنا انا لله وانا اليه راجعون…

عائشة الماجدي