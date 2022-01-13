جرائم وحوادث
مقتل عميد شرطة بطعنة سكين في موكب 13 يناير
تعرض العميد على محمد بريمة التابع للاحتياطى المركزى لطعنة بسكين في موكب 13 يناير جوار معمل إستاك ،،،
اسعف للمستشفى إلا أنه فارق الحياة ونحتسبه شهيداً باذن الله …
ربنا يتقبله قبولا حسنا انا لله وانا اليه راجعون…
عائشة الماجدي
2 تعليقات
سلمية سلمية
الله يسل روحطك ياأولاد الكلب
وين السلمية بتاعتكم دي
ويا ن اسالحكومة السجم ديل
لازم تكونوا حازمين جدا مع المظاهرات دي لأنها أخدت منحنى أخر
لازم تحسموهم وتمنعوا التظاهرات دي لأنها ح تتطور أكتر من كدا و ح يبقى القتل عينك عينك أي واحد عندو ضغينة ضد واحد يتستغبل المظاهرات دي ويقتل غريمه ولا من شاف ولا من دري
أصحو يا نايمين وديتو البلد في داهية ، داهية تخمكم جميعا
البلد دي بالله وصلت هنا وبرهان يتفرج ويخاف علي منصبو ونفسو وما يخاف علي البلد وجماعتو
…. يا برهان اكرب قاشك واطرد السفراء الكلاب والارهابي فولكر وسفراء التدخل وهم في الاصل يتحدثون عن الديمقراكية والحرية ولت يريدونها لان قرار البرلمان الاول سبكون طرد البعثة والسفراء الاربعة والزم الاحزاب بالحوار … واسجن من يرفض وحاكم من يتعامل مع الاجانب واوقف تصاديق كل القنوات الخارجية وجنب البلاد الحرب اليوم ولا تنتظر الغد…. اللهم هل بلغت فاشهد