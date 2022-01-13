الارصاد تتوقع انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة





توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية أن تحافظ درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى على قيمها اليوم ، وتاثر البلاد بمرور جبهة هوائية باردة بحيث تنخفض درجات الحرارة العظمى انخفاضا ملحوظا يتراوح ما بين (2-5) درجات مئوية تبدأ من يوم غد ويتوقع هطول أمطار خفيفة على ساحل البحر الأحمر.

وأشارت في النشرة اليومية لحالة الطقس الصادرة اليوم أن من أهم معالم الطقس منخض جوي مصحوب بجبهة هوائية باردة شرق البحر الأبيض المتوسط ومرتفع جوي يغطي شمال افريقيا ويمتد الى المناطق الشمالية و الشمالية الغريبة من البلاد. وتعمق منخفض السودان الحراري .

كما توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية يوم غد نشاطا لرياح مثيرة للغبار و الأتربة في شمال وشمال اواسط البلاد بسبب مرور جبهة هوائية باردة، و بينما تحافظ الصغري علي قيمها، وهطول أمطار خفيفة على ساحل البحر الأحمر.

كما توقعت أن توالي درجات الحرارة العظمى انخفاضها و تنخفض الصغرى في جميع أنحاء البلاد بعد غد السبت وهطول امطار خفيفة على ساحل البحر الأحمر.

سونا