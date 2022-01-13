جبريل إبراهيم : رفع الدعم الجزئي عن الكهرباء لم يقصد به إقليم معين





قال وزير المالية و التخطيط الاقتصادي؛ جبريل إبراهيم إن الرفع الجزئي للدعم عن الكهرباء لم يقصد به إقليم معين.

و اعتذر جبريل في تغريدة على تويتر اليوم “الخميس” على استخدامه لعبارة “دوشة” لوصف رفض المواطنين في الشمال لقرار زيادة أسعار الكهرباء مبيناً أنه قصد بها الاحتجاج الشديد و قال : “‏ربما خانني التعبير عندما وصفت احتجاج الاهل في الشمال ب”دوشة” و التي قصدت بها الاحتجاج الشديد. العتبى لكل من تسببت له زلة اللسان هذه بغير ما أردت حتى يرضى. الرفع الجزئي لدعم الكهرباء لم يقصد به إقليم بعينه، و الزراعة في ولاية الخرطوم تستهلك كهرباء أكثر من الولاية الشمالية”.

باج نيوز