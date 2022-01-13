جرائم وحوادث
شاهد بالفيديو.. انفعال أحد أفراد شرطة الاحتياطي عقب مقتل قائده العميد “بريمة”
استشاط أحد أفراد شرطة الاحتياطي المركزي، غضباً، في وجه زملائه عقب مقتل قائده العميد “بريمة” طعناً بسكين أثناء تظاهرات اليوم الخميس بالخرطوم.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه ضابط صف منفعلاً في وجه الضباط، بعد مقتل قائدهم العميد العميد “على محمد بريمة” التابع لقوات الاحتياطى المركزى، بطعنة غادرة بسكين، في تظاهرات اليوم الخميس، جوار معمل إستاك، وسط العاصمة السودانية الخرطوم.
الخرطوم: (كوش نيوز)
4 تعليقات
ولا تزعل قتلاكم خط دفاع الوطن ضد العملاء وعبيدهم نحتسبهم عند الله شهداء باذن الله
ومساطيلهم البيموتوا في سبيل فلان وعلان يضمنوا كرسي سلطة ومستحقات فطايس باذن الله
هذه هي البداية فقط وماهو قادم سوف يكون اخطر من هذا
مالم تعود هيبة الدولة متمثلا في قواتها النظامية من شرطة وجيش وامن مالم يتم ردع هؤلاء ردع حازم من جلد وقتل حتي ينعم الوطن بالامان
…لايمكن 5للف متفلت في قلب العاصمه
لابد من منح الشرطة كامل الصلاحيات والحصانة
لو تعاملتوا مع الصعاليك والمطاليق ومحرضيهم واغمهربين بكل الحزم والقوة لما تجاسر هؤلاء الصبية علي مثل هذه الافاعيل …الرحمة والمغفرة للشهيد الواجب وتقبله الله في عليين باذنه تعالي
بس اهم حاجه السكينه الصبنها العسكري بعد صاحبه قاعد ياشر تجي مع التحقيق