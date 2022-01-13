



بسم الله. الرحمن الرحيم

الي الفريق اول البرهان ومجلسه العسكري

اعلنوا حظر التجوال وكفوا البلد شر الحرب الاهلية والله لن تسلم البلد اذا ظللتم في مكاتبكم واغلقتموها عليكم الان الان استشهاد ضابط عظيم من القوات النظامية برتبة عميد واصابة مجموعة اخري من الرتب المختلفة اصابات خطيرة ..استغرب لكم ماذا تنظرون وومن تخافون من قتل هذا العميد مستعد لقتل الجميع ليصل الي حكم السودان وليس عنده حدود ..القوات المسلحة الدعم السريع الشرطة والمخابرات كلها تحت امرتكم فماذا انتم فاعلون هل ارتضيتم الحرب الاهلية ..سوال وانا جادي هل انتم لا تقدرون الخطر الذي يحيط بالجميع ام ماذا تنتظرون حظر. التجوال اعتقال كل رؤوس الفتنة من اربعة طويلة والحزب الشيوعي ومن يؤيدهم من لجان القتل التي تكونت رغم عنكم وعن حكمكم .الله سوف يسالكم عن القتل وعن دماء المواطنين التي تراق من قبل عصابات اربعة طويلة

البلد سوف تفلت من ايدينا ومن ايدي الجميع الحقوا الوطن

اوقفوا الفتنة انتم مسؤولين امام الله وامام الشعب

رحم الله الاخ العميد الشهيد ونسال الله له اعالي الجنان وان يشفي الجرحي ويصبر اهله وذويه

محمد المسلمي الكباشي

رئيس الحملة القومية لدعم ونصرة القوات المسلحة والاجهزة النظامية الاخري