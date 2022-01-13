شاهد بالفيديو.. مذيعة قناة الشمالية تشعل مواقع التواصل وتوضح حقيقة فصلها عن العمل





أشعلت مذيعة قناة الشمالية، الإعلامية ماجدولين علي عمر، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع لها وجهت فيه نقداً لاذعاً لحكومة الولاية، وذلك على الهواء مباشر عقب فراغها من نشرة الأخبار.

وانتقدت “ماجدولين” إهمال حكومة الولاية لصيانة طريق شريان الشمال، رغم الأموال الضخمة التي يتم تحصيلها من ميزان الشاحنات، وطرحت عدة تساؤلات جريئة عن الخُبز وأموال التحصيل، قالت أن وزراء حكومة الولاية تهربوا عن الإجابة عليها في مؤتمر صحفي بالأمس.

ولاقت إثارتها لهذه القضايا بجرأة على مسؤولي الولاية، وشعورها العميق بمعاناة المواطن، والغلابة من المواطنين، إشادة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، وتفاعلاً منقطع النظير، للحد الذي أبكى بعض المشاهدين.

وبعدها راجت أخبار عن فصلها عن العمل، إلا أنها نفت عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك ذلك، قائلة: (قناة الشمالية قناة نزيهة وشفافة تعكس الحقيقة للمشاهد، أوقفوا الشائعات).

الخرطوم: (كوش نيوز)