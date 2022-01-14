تدهور الحالة الصحية لعدد من المتهمين بسجن الهدى و الدفاع تحمل البرهان و النيابة المسؤولية





أعلنت هيئة الدفاع عن عدد من الموقوفين بسجن الهدى تدهور الحالة الصحية لعدد من موكليها.

و قالت الهيئة في بيان مقتضب اطلع عليه “باج نيوز” الجمعة : “تدهور حالة المضربين عن الطعام ،و لم يتم نقلهم إلى المستشفى نحمل النيابة و البرهان أي أذى يصيب موكلينا”.

و أوضح عضو هيئة الدفاع عن المتهمين ؛ أحمد السنوسي في تصريح أن إضراب المعتقلين دخل يومه الثالث و لم تقم السلطات بنقلهم لتلقي الرعاية الصحية على الرغم من تدهور الحالة الصحية لعدد منهم مشيراً إلى أن وزير الخارجية الأسبق الموقوف بسجن كوبر ؛ إبراهيم غندور أيضاً كان قد دخل في الإضراب عن الطعام.

و اتهم السنوسي السلطات بالتمييز بين السودانيين مشيراً إلى إطلاقها لسراح عدد من المعتقلين عقب قرارات الخامس و العشرين من أكتوبر الماضي بعد دخولهم في إضراب عن الطعام.

و الأربعاء أعلن عدد من المتهمين الموقوفين بسجن الهدى و على رأسهم “محمد علي الجزولي ، جمال الشهيد” الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام.

باج نيوز