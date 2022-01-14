الجيش: سنحمي مكتسبات ثورة ديسمبر





احتفلت قيادة القوات البرية بالفرقة (16) مشاة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور بتخريج الدفعة (53) من القوات البرية بجانب إفتتاح عدد من المنشآت الخدمية بتشريف الفريق الركن عصام محمد حسن كرار قائد القوات البرية ووالي جنوب دارفور المكلف حامد التجاني هنون.

وأكد الفريق عصام كرار لدى مخاطبته الاحتفال امس بمدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور دارفور بان القوات المسلحة تظل حماة للوطن ومكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة .

ووصف كرار ان الاحتفال جسد تلاحم القوات المسلحة مع الشعب وقدم الفريق عصام كرار شكره لحكومة الولاية والفرقة وشعبة التدريب على جهدهم الكبير في تخريج الدفعة المتخرجة.

واعلن الفريق كرار ترقية الاربعة الاوائل في الدفعة الى رتبة وكيل عريف دافعأ لهم لمزيد من التجويد والتأهيل .

فيما اكد والي جنوب دارفور المكلف حامد التجاني هنون ان القوات المسلحة صمام امان السودان، وحيا هنون المرابطين بالثغور في الفشقة بشرق السودان والمنتشرون في ربوع الولاية مع القوات الاخرى تحت إمرة لجنة امن الولاية لتأمين المواطنين وممتلكاتهم وحماية الموسم الزراعي والاقتصاد.

وقال هنون ان تماسك المنظومة الامنية في الولاية ساهم في إلاستقرار الامني مقارنة بالولايات الاخرى، واشاد حامد هنون بجهود قائد الفرقة اللواء محمد الامين وقيادته للفرقة بإحترافية عالية وإنجاز العديد من الاعمال والمشاريع الخدمية لمنسوبيهم، وقدم شكره للادارات الاهلية على جهوهم في استقرار الولاية وحفظ الامن وتحقيق المصالحات بين مكونات المجتمع .

وكشف قائد الفرقة (16) مشاة اللواء ركن محمد الامين عبد الوهاب عن ان قائد القوات البرية الفريق عصام كرار افتتح عدد من المنشأت تمثل في مدرسة القيادة الثانوية بنين، منازل للضباط والجنود، مقر رئاسة المنطقة العسكرية الغربية لولايات دارفور، روضة الاطفال بقيادة الفرقة ضمن إحتفالات البلاد باعياد الاستقلال وثورة ديسمبر المجيدة .

ولفت اللواء محمد الامين الى ان الدفعة (53) نالت جرعات عالية وشرف الانتماء الى القوات المسلحة بجدارة بإكمال كل الدروس والمقررات، مؤكدأ بان الدفعة ستكون اضافة حقيقية للقوات المسلحة وسند ودعم للقوات الاخرى في إرساء دعائم السلام والامن والاستقرار.

الصيحة