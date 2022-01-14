اختصاصي سوداني في “جراحة الكلى” ينشيء عيادة مفتوحة من خلال الواتساب للمناطق الريفية





ابتكر الطبيب السوداني خليفة العوض الحسن الاختصاصي في جراحة الكلي طريقة سهلة للوصول لأهله في الريف السوداني، لتقديم الوصفات الطبية العاجلة وللإجابة على أسئلة مرضى الكلي بشكل مباشر وإسداء النصح لهم، باعتبار ان هذه المناطق المهمشة تعاني من تلوث المياه ومن خدمات طبية متدنية.

ولا يعرف د. خليفة عدد متابعيه الذين يستفيدون من هذه الخدمة الطبية، ولكنه يضطر أحيانا لزيارتهم في أماكنهم، لتقييم أوضاعهم الصحية، كما انشأ مركز طبي في منطقة مروي لمعالجة المرضى، وهو بصدد توسيع المشروع بالاستعانة بعدد أكبر من الأطباء الذين يؤمنون بأهمية هذا المشروع.

وكانت إذاعة مونت كارلو الدولية، قد أجرت معه لقاء مباشر عبر الهاتف من السودان، شرح فيه مبادرته، و تم خلال المقابلة بث نماذج من الاستشارات التي وردت له من مسقط رأسه بمحلية مروي وإجاباته على المرضى، بأسلوب شيّق وبسيط.

كوش نيوز