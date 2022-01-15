شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال الساخر “صلاح سندالة” يشد أسماع رواد التواصل بلحن طريف في وداع “حمدوك”





شد أسماع رواد التواصل الاجتماعي، نجم السوشيال ميديا الساخر “صلاح سندالة” بلحن طريف في وداع رئيس الوزراء المستقيل ” عبد الله حمدوك”.

وتقول كلمات اللحن الذي عنون له (بالإحباط) تعالوا شوفوا القال حانبنيهو.. حليل حمودوكي القال حانبنيهو .. أنا بالسنين صادق في ريدو .. كان أملي نعبر وأنال مرادي ..



يذكر أن صلاح سندالة سوداني مقيم بالقاهرة، يعمل في مجال العقارات، اشتهر بفيديوهات ساخرة من الواقع السياسي، تحظى بتفاعل واسع على منصات التواصل.

الخرطوم: (كوش نيوز)