مصادر تؤكّد عدم التراجع عن تسعيرة الكهرباء





كشفت صحيفة اليوم التالي الصادرة، السبت، عن أنّ عدم التراجع عن زيادة أسعار الكهرباء رغم صدور قرار سيادي يعود لأسباب سياسية.

وأكّدت الصحيفة وفق مصادرها أنّه تمّ إبلاغ الأمين العام لمجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ القرار واتّخاذ إجراءات ضدّ من يعطلّون التراجع عن زيادة تسعيرة الكهرباء.

وقالت الصحيفة إنّ التراجع عن تطبيق الزيادة على تسعير الكهرباء من ناحية فنية لا يستغرق دقائق لتنفيذه بالعودة إلى الوضع القديم قبل زيادة أسعار الكهرباء.

وأوضحت أنّ الجهات المختصة شرعت في إجراءات في مواجهة قيادات بوزارة الطاقة وشركة الكهرباء وكلّ من يعطلّون مصالح المواطنين لعدم تنفيذهم قرارات المجلس السيادي التي أقرّت التراجع عن زيادة أسعار الكهرباء.