أولياء أمور يرفضون السداد مدرسة خاصة تفرض رسوم قدرها (٥٩،٨٠٠) لامتحانات الشهادة





رفض عدد كبير من أولياء أمور طالبات بمدرسة المنارة الثانوية الخاصة بنات تسديد رسوم امتحانات قدرها 59,500 جنيه فرضتها إدارة المدرسة قالت إنها عبارة عن رسوم امتحانات (تمهيدي ، تجريبي ، شهادة) إضافة الى رسوم ورق عمل المراجعات الختامية (معسكرات)

وتم توزيع الاستمارة علي الطالبات مرفق فيها ماهو مطلوب مع التشديد على توقيع ولي الأمر عليها وهددت إدارة المدرسة الطالبات في حال عدم تسديد الرسوم في التاريخ المحدد عدم التزامهم بتجليسهم لامتحانات الشهادة.

(١)

برر عدد من أولياء أمور الطالبات أسباب عدم دفعهم للرسوم بأن المبلغ كبير ومبالغ فيه ولا يستطيعون تسديده نسبة لمحدودية الدخل، مشيرين الى إدارة المدرسة بأنها لم تراعِ للظروف الاقتصادية والضغوط المعيشية التي يعانون منها.

(٢)

وأكد عدد منهم بأنهم يعملون موظفين لا تتجاوز مرتباتهم الشهرية عشرين ألف جنيه ،موضحين بأنهم مازلوا يسددون قسط الرسوم الدراسية التي أرهقت كاهلهم ، مشيرين الى انه احيانا يتم حرمان أبنائهم من حضور الحصص اليومية وطردهم من المدرسة بسبب الرسوم الدراسية.

(٣)

في الوقت الذي قرر فيه بعض أولياء الأمور ألا يذهب أبناؤهم الي المدرسة حتى لا يتسبب طردهم المتكرر في إحراج أبنائهم أمام زملائهم الطلاب، وطالبوا في ذات الوقت إدارة المدرسة بمراجعة قرارها ووضع رسوم مناسبة يستطيعون دفعها بدلًا من طرد أبنائهم وحرمانهم من الحصص مع اقتراب موعد الامتحانات.

الخرطوم: محاسن أحمد عبدالله

صحيفة السوداني