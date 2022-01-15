السعودية: ماضون في تقديم الأعمال الإنسانية للسودان





أكد سفير خادم الحرمين الشريفين على بن حسن جعفر مضى المملكة العربية السعودية في تقديم الأعمال الإنسانية للسودان والدول الأخرى، موكدا أن المملكة تتربع في مجال تقديم العون الإنساني وفقاً لإحصائيات وأرقام فاقت أرقام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وافتتح سفير خادم الحرمين الشريفين اليوم بمدينة الأبيض طوارئ مستشفى الأبيض التخصصي للأطفال بسعة 60 سرير بتبرع كريم من الشيخ حمد بن عبد العزيز الجميح وبرعاية وتشريف والي ولاية شمال كردفان وحضور قيادات العمل التنفيذي بالولاية.

ورحب والي شمال كردفان بالإنابة بسفير خادم الحرمين الشريفين، موكدا أزلية العلاقة بين المملكة والسودان، معتبراً السفير جزء من السودان لما ظل يقدمه في كافة المجالات وهو ديدن المملكة العربية السعودية في دعمها لشعب السودان.

في السياق قال مدير إدارة المؤسسات العلاجية بالمنظمة خالد محجوب إن افتتاح الطوارئ يساهم في سد الحاجة المتزايدة للمرضى في مجال طب الأطفال بالولايات الغربية.

ولفت خالد إلى أن الطوارئ الجديدة تبلغ سعتها السريرية (60) سرير، وتقدم عبرها الخدمات الصحية في مجال طب الأطفال على مدار الـ(24) ساعة على أيدي كوادر طبية مدربة ومحترفة من اختصاصيين، ونواب اختصاصيين وأطباء عموميين وأطباء أمتياز وكوادر تمريض مدربة.

صحيفة الصيحة