كرتي يطالب بتنفيذ الحكم القضائي والإفراج عن المعتقلين





قال الأمين العام للحركة الإسلامية ، إن ما اقدمت عليه السلطات بمواصلة حبس المسجونين بكوبر بعد حكم المحكمة وإعادة المعتقلين إلى سجن الهدى بدون مسوغات قانونية هو ظلم بين لإخوة أبرياء وتجاوز واضح وصريح لقيم العدالة وروح القانون .

ودعا كرتي في بيان السلطات للاستجابة الفورية لصوت العقل والحكمة وإطلاق سراح كل المعتقلين.

وأضاف :” البلاد ليست في حاجة لمزيد من الأزمات ونحن مازلنا نصر على البناء ولا نريد ان نكون معولًا للهدم” .

وأوضح كرتي أن الحركة ظلت تعلي صوت العقل والحكمة وتدعو إلى تغليب مصلحة البلاد في الامن والاستقرار على كثير مما يتطلبه رد البغي والعدوان على منسوبيها الذين طالتهم دولة الطغاة الآفلة إلى حين اندثارها في 25 أكتوبر الماضي .

وتابع :” مارسنا ضبط النفس وقدمنا الحسنى أملًا في أن يبدأ التغيير بإحقاق الحق ورد المظالم إلا أن ذات الظلم قد تمدد واستشرى” .

وشدد على أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي حيال ذلك.

صحيفة السوداني