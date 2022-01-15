بالصورة.. مذيعة قناة الشمالية تكشف تفاصيل مكالمة هاتفية لوالدها عقب ما راج حول فصلها من العمل





كشفت مذيعة قناة الشمالية الإعلامية ماجدولين علي عمر، عن تفاصيل مكالمة هاتفية لوالدها عقب ما راج من أنباء حول فصلها من العمل، عقب انتقادها الجريء لحكومة الولاية الشمالية على الهواء مباشر، وطرح معاناة المواطنين. وقالت “ماجدولين” عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك: عن مكالمة ابوي أحدثكم، سمع اشاعة انو وقفوني والناس في السوق بيسألوا فيهو وكده اتصل بي قائلاً: (خلي يوقفوك لو عايزين لكن اصلا ماتسكتي عن الحق ووصلي صوت الناس). وأضاف: (طالما اصلا مشيتي في خط الاعلام يبقي لازم تعكسي صوت الناس وتقولي الحقائق لانو بقى واجب من واجبات شغلك، وواصلي واستمري). وعبرت “ماجدولين” عن سعادتها الغامرة بهذا الدعم والتحفيز من قبل والدها والرأي العام السوداني، وقالت (مبسوطة بدعم والدي شديد، ربنا يطول في عمرو، وبفخر اني من ديلا).

الخرطوم: (كوش نيوز)