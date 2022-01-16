أمهلوا الحكومة 12 ساعة .. مزارعون يهددون بقطع كهرباء مروي





أكد تجمع المزارعين بالولاية الشمالية أنه لا مطالب سياسية لديهم وأن قضيتهم الأساسية التي أغلقوا من أجلها طريق شريان الشمال مطلبية بحتة تتعلق بزيادة تعرفة الكهرباء وهدد التجمع بقطع الكهرباء عن الخرطوم بتعطيل الخط الناقل لكهرباء سد مروي وأمهلوا الحكومة 12 ساعة لتنفيذ قرار التراجع عن زيادة الكهرباء.

وقال رئيس اتحاد المزارعين بالشمالية الباشمهندس طه جعفر في تصريح لـ(اليوم التالي) إن لجنة تجمع المزارعين بالولاية أوضحت أن مطلبها الأساسي هو التراجع عن زيادة تعرفة الكهرباء وأضاف: “لا مطالب سياسية لدينا ولن نسمح لأي جهة باستغلال مطالبنا”.

وأوضح رئيس لجنة الاعتصام السيد رضا الإدريسي في تصريح لـ(اليوم التالي) أن لجنة الاعتصام وافقت على فتح طريق شريان الشمال استجابة للمجلس السيادي بعد قراره الأخير القاضي بتجميد زيادة الكهرباء، وهدد رضا بأن المزارعين والمواطنين توافقوا على قطع الخط الناقل لكهرباء الخرطوم من سد مروي حال عدم تنفيذ قرار السيادي خلال 12 ساعة.

الخرطوم: أمنية مكاوي

صحيفة اليوم التالي