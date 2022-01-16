قيادي بحزب الأمة القومي: تدخل الاتحاد الأفريقي أو الأمم المتحدة لن يحل أزمة السودان





قلل عضو المكتب السياسي لحزب الأمة القومي إمام الحلو من تدخل الاتحاد الافريقي في حل الأزمة الراهنة، واعتبره تدويلا للقضية، وقال الحلو في تصريح لـ(الجريدة): الحل يكمن بالداخل من خلال الحوار السوداني بين كافة الأطراف، مشيراً إلى أن المنظمات الدولية تنظر للقضايا من منظور جغرافي تحاشيا لتأثير الصراعات على دول المنطقة الأخرى، وجزم بأن لا الاتحاد الأفريقي ولا الأمم المتحدة يمكنهما حل أزمة السودان، وقال إن المكون العسكري في وقت سابق رفض تدخل وفد الاتحاد الافريقي ولكن اذا سمح له هذه المرة ستكون خطوة جيدة للتنسيق مع المبادرة الأممية، واكد أن المبادرات الخارجية لن تقود إلى حل نهائي بسبب أن السودانيين يعلمون مشاكلهم وقضاياهم، مؤكدا في الوقت نفسه أن أي دعم سيكون له تأثيراً على كل ما يثار طرحه، ونوه الحلو إلى أن واحدة مشاكل المكونين المدني والعسكري هي عدم الثقة. وما قام به المكون العسكري من خرق للوثيقة الدستورية انتكاسة للمرحلة الانتقالية، وحذر الحلو من تأزم الوضع الحالي الذي يقود لتفتيت وحدة البلاد وتمزقها.

الخرطوم: عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة