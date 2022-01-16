فتح باب التقديم للدراسة على النفقة الخاصة لأبناء العاملين بالجامعات





أعلنت الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات عن فتح باب التقديم للدراسة على نظام النفقة الخاصة وقبول أبناء العاملين بالجامعات الحكومية اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 19/1/2022م وحتى الخميس 27/1/2022م للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية السودانية .

وقالت إدارة القبول على صفحتها الرسمية (بالفيسبوك) إن الطلاب المرشحين في القبول العام لعام 2021م سيفقدون مكانهم في القبول العام عند قبولهم في الدراسة على النفقة الخاصة.

وحددت رسوم التقديم من داخل السودان بمبلغ (500) جنيه للطلاب السودانيين الحاصلين على الشهادة السودانية وغير سودانية ورسوم التقديم من الخارج للشهادة الثانوية غير السودانية مبلغ (50) دولار أمريكي ورسوم الاستمارة على النفقة الخاصة أبناء عاملين (500) جنيه .

ونوهت أن التقديم سيتم عبر الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للقبول حسب العنوان التالي.

WWW.admission.gov.sd

صحيفة السوداني