انخفاض درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى بمعظم أنحاء البلاد





توقعت وحدة الانذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية أن تتوالى درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى في انخفاضها بمعظم أنحاء البلاد مع نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة فى بعض مناطق شمال وشمال غرب البلاد خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأشارت فى النشرة اليومية لحالة الطقس الصادرة اليوم أن من أهم معالم الطقس منخفض السودان الحراري ومرتفع جوي يتمركز فى شمال غرب أفريقيا ويمتد الى مناطق الشمالية حتى الأواسط والأجزاء الغربية من البلاد . ومن المتوقع أن يسود طقس صاف ومشمس فى كل من حلفا الجديدة ، كسلا ، ود مدنى ، القضارف ، كوستي ، أم بنين ، أبو نعامة ،الدمازين ،الضعين ، الفاشر ، سنار ، الجنينة ، كادوقلى ورشاد، فيما تنشط حركة الرياح فى كل من وادى حلفا ، أبوحمد ، حلايب ، شلاتين ، الخرطوم ، شندي ، الدويم ، الأبيض ، بابنوسة وزالنجي ، وتوقعات أتربة مثارة فى دنقلا ، عطبرة ، كريمة ، النهود ونيالا ، اما في بورتسودان فسيكون الطقس غائما كلياً.

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