السودان ..سرقة حذاء حاكم إقليم دارفور “أركو مناوي” بالفاشر





تمكن لص من سرقة حذاء حاكم إقليم دارفور ورئيس حركة جيش تحرير السودان “مني أركو مناوي” أثناء أدائه صلاة الجمعة بمسجد السلطان بالفاشر عاصمة شمال دارفور.

وأكدت مصادر: بعد خروج مناوي من المسجد عقب أداء الصلاة فوجيء بسرقة حذائه، وبذل طاقم حراسته جهوداً مقدرة للبحث عن الحذاء ولم يتمكنوا من العثور عليه.

يذكر أن مدينة الفاشر قد شهدت الأسابيع الماضية أحداث نهب وسرقات طالت مقر بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي اليوناميد ومخازن منظمة الغذاء العالمي وعدد من المخازن الحكومية.

الخرطوم: (كوش نيوز)